Política Michelle Bolsonaro chega à ilha de Marambaia para passar Natal Michelle chegou ao local acompanhada da filha mais nova, Laura, de sete anos

A futura primeira dama Michelle Bolsonaro chegou por volta das 11h desta segunda-feira, 24, na Ilha da Marambaia, na Costa Verde do Rio, onde passará o Natal com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Ela entrou no pier de Itacuruçá para embarcar para ilha escoltada por cinco carros da Polícia Federal - um helicóptero da Marinha também sobrevoava a região. Michelle chegou...