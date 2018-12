Política Michel Temer visitará Goiânia e Aparecida nesta quarta-feira Na reta final de seu mandato à frente da Presidência da República, emedebista será homenageado na Fieg

A 12 dias do fim de seu mandato como presidente da República, Michel Temer (MDB) visitará Goiás nesta quarta-feira (19). O chefe do Executivo nacional visitará Aparecida de Goiânia, às 17h30, e participará da inauguração do Hospital Municipal da cidade, que fica na Região Metropolitana da capital. Às 19h30, Temer virá até Goiânia para receber a comenda Mérito Indust...