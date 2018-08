Política Michel Temer vem a Goiânia na sexta-feira A visita ocorrerá cinco dias depois de fechada a aliança do MDB, que tem o deputado federal Daniel Vilela como candidato a governador

Está na agenda do presidente Michel Temer (MDB) a vinda a Goiânia nesta sexta-feira (10) para inauguração de apartamentos do Jardim Cerrado. A equipe do presidente já começou a preparar a estrutura para a visita. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), também quer que ele participe de inauguração de escola integral no Residencial Itamaracá, mas ainda não foi finalizada a...