Michel Temer será vampiro em desfile na Sapucaí

O presidente Michel Temer “participará” de um desfile na Sapucaí este ano: ele será representado como um vampiro em cima de um saco de dinheiro em um dos carros alegóricos da escola Paraíso do Tuiuti. O boneco gigante do chefe do Executivo nacional será exibido no domingo de carnaval, antes da Grande Rio.

De acordo com O Globo, o pato amarelo, que se tornou um dos principais símbolos das manifestações de 2016, em São Paulo, também estará presente no desfile da escola, que tem como enredo “Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”.