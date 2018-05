Política Michel Temer lamenta morte de deputado Rômulo Gouveia Gouveia morreu, aos 53 anos, na madrugada deste domingo (13), em Campina Grande (PB), em decorrência de um infarto

Por meio de seu perfil no Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do deputado federal Rômulo Gouveia (PSD-PB), destacando a 'capacidade de diálogo' do parlamentar. Gouveia morreu, aos 53 anos, na madrugada deste domingo (13), em Campina Grande (PB), em decorrência de um infarto. Ele havia passado a semana internado por causa de uma infecção urinária. ...