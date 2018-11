Política Michel Temer estaria sendo cotado para ser embaixador do Brasil na Itália Caso a indicação seja efetivada por Jair Bolsonaro, o emedebista manteria seu foro privilegiado

O presidente Michel Temer (MDB) seria um dos principais cotados a assumir a embaixada brasileira na Itália durante o governo de Jair Bolsonaro (PSL), informa o jornal Correio Braziliense. Caso a indicação seja efetivada, o emedebista manteria seu foro privilegiado. Fontes do Palácio do Planalto e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) disseram ao Correio que a ...