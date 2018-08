Política Michel Temer cumpre agenda oficial em Goiânia nesta sexta-feira O presidente da República deve participar do mutirão da Prefeitura e da entrega casas do Minha Casa Minha Vida

O presidente da República, Michel Temer (MDB), cumpre agenda oficial em Goiânia na manhã desta sexta-feira (10). O primeiro compromisso do presidente na capital será a visita ao mutirão realizado pela Prefeitura na Praça da Feira do Jardim Curitiba I. Esta será a 16ª edição do evento na atual gestão de Iris Rezende (MDB) e a terceira deste ano. O mutirão também terá a...