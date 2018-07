Política 'Meu nome não foi cogitado para candidatura à Presidência', diz Haddad Segundo o ex-prefeito, com base na legislação eleitoral que dá amparo ao registro da candidatura de Lula, o PT levará seu nome até o fim

Dentro do Partido dos Trabalhadores não existe um plano B alternativo à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, à Presidência da República no pleito de 2018, disse nesta segunda-feira, 30, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. "Vocês jornalistas estão trabalhando com um cenário e nós com outro. Estamo...