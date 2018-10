Política Meta é aprovar reformas tributária e bancária no 1º semestre de 2019, diz Haddad "Sem reforma tributária e bancária a economia não vai reagir", disse o candidato do PT

Em entrevista para rádios baianas, o candidato à Presidência Fernando Haddad (PT) prometeu, se eleito, encaminhar no primeiro mês de governo reformas tributária e bancária e disse que a meta é aprovar as medidas logo no primeiro semestre do ano que vem em um eventual governo. "Sem reforma tributária e bancária a economia não vai reagir", declarou. As propostas d...