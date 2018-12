Política Messac é preso por coação de testemunha Petebista é investigado por contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Daniel Messac (PTB) foi preso ontem acusado de ser o mandante da intimidação de uma testemunha da Operação Poltergeist, que foi deflagrada em 2014, para apurar contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com repasse de parte dos salários a uma organização criminosa. A prisão preventiva do parlamentar foi executada p...