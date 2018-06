Política Mesmo preso, Lula estreia na 2ª feira como comentarista da Copa do Mundo Ex-presidente participará das transmissões do programa de José Trajano em uma emissora de TV da Grande São Paulo

Preso há dois meses em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo detido, o petista participará das transmissões de uma emissora de TV da Grande São Paulo, a TVT, ao lado do jornalista José Trajano, ex-ESPN. Lula participará do programa de Trajano na TVT, uma afiliada da TV ...