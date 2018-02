Mesmo dono de imóvel em Curitiba, Sergio Moro também recebe auxílio-moradia de R$ 4.378

O juiz Sérgio Moro, conhecido por conduzir os principais casos da Operação Lava Jato, é proprietário de um imóvel de 256 m² no bairro Bacacheri, em Curitiba (PR), porém, recebe auxílio-moradia de R$ 4,3 mil.

O beneficio foi dado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2014, onde ele autorizou o pagamento nos tribunais do país. Esse pagamento será rediscutido pelo STF, em março de 2018.

De acordo com a reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o juiz comprou a casa por R$ 173.900, em junho de 2002, de um juiz federal do Tribunal Regional Federal (TRF4).