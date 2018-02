Mesmo com Adin, Paço orienta contribuinte a quitar o IPTU

A procuradora-geral do município, Anna Vitória Caiado, ressaltou nesta segunda-feira (19) que o fato de a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) ter anunciado que vai entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a cobrança diferenciada no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não significa que o contribuinte não será penalizado com multa caso atrase o pagamento do imposto. Para tanto, seria preciso que houvesse decisão judicial.

“Essa Adin não foi ajuizada, ou seja, não existe, até o presente momento, nenhuma decisão que impeça o pagamento do IPTU. Então gostaria de reforçar que ele vence amanhã e que caso ele não seja pago, o contribuinte que não tiver seu processo deferido pela prefeitura terá que pagar juros e multa”, alertou Anna Vitória.

Ela afirmou ainda que a equipe do prefeito Iris Rezende (MDB) terá uma reunião ainda hoje na OAB para debater a questão. “Estranhamente, a Prefeitura não foi chamada para discutir isso, então estamos indo lá apresentar também os nossos argumentos”, pontuou ela.

Já o secretário de Finanças, Alessandro Melo, alerta que, em alguns casos, recorrer da decisão pode resultar, na verdade, em aumento do imposto, porque, quando o fiscal vai até a residência do contribuinte, ele não só avalia se há novas edificações, mas também se os materiais utilizados no imóvel condizem com o que está no seu registro. “E em 95% dos casos não tem equívoco, a gente está certo no cálculo”, garantiu. “Então insistimos para que o contribuinte faça o pagamento amanhã para não ter prejuízo.”