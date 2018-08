Política Mesmo acanhada, campanha vai às ruas Apenas dois candidatos, Daniel Vilela (MDB) e Kátia Maria (PT), iniciaram ações de corpo a corpo, na capital; demais nomes cumprem outras atividades ou agendas internas

Dois candidatos ao governo de Goiás começaram suas campanhas nesta quinta-feira (16) pedindo voto diretamente aos eleitores nas ruas. Daniel Vilela (MDB) fez passeata no Jardim Nova Esperança, ao lado do suplente de candidato ao Senado Maguito Vilela (MDB), do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), do prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (MDB), dos cand...