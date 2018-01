Meirelles terá de trabalhar, diz ministro

Titular da Secretaria-Geral da Presidência afirma que foco é a Previdência, mas que ninguém vai tirar candidato do bolso do colete. O jogo eleitoral não vai atrapalhar a votação da reforma da Previdência? É mais do que possível, é necessário, porque as consequências da não aprovação serão terríveis, estamos entrando numa faixa de alta periculosidade. ...