Política Meirelles rejeita 'rótulo' de candidato do governo e do mercado à Presidência Ex-ministro diz que campanha vai reforçar o mote de que ele é o candidato do crescimento e do emprego

Titular da Fazenda do presidente Michel Temer até abril, o agora ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) quer “tirar o rótulo” de candidato do governo e do mercado à Presidência da República. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, ele disse que sua candidatura não “representa especificamente” o governo Temer e, sim, seu currículo pessoal e sua atuação na iniciativa p...