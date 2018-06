Política Meirelles muda de tática e ‘cola’ em Lula Pré-candidato do MDB vai destacar que foi presidente do Banco Central nos mandatos do petista para tentar subir nas pesquisas e emplacar candidatura

Estagnado nas pesquisas de intenção de voto, Henrique Meirelles fará uma aposta de risco para obter apoio e conseguir ser oficializado candidato do MDB ao Palácio do Planalto. Sob desgaste de ter sido ministro da Fazenda do governo de Michel Temer, campeão no quesito impopularidade, Meirelles vai engrossar o discurso e usar na campanha o ex-presidente Luiz Inácio Lul...