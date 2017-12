Meirelles ironiza apoio a Alckmin

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), ironizou ontem, em entrevista ao programa Conexão Estadão, na Rádio Eldorado, a possibilidade de o governador Geraldo Alckmin (PSDB) ser candidato à Presidência da República em 2018 com apoio do governo e dos partidos aliados da base do presidente Michel Temer. “É uma posição interessante, para dizer o mínimo, estar fora do...