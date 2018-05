Política Meirelles diz que, se eleito, enviará reformas ao Congresso no 1º dia de governo O ex-ministro da Fazenda é pré-candidato do MDB à Presidência da República

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, disse que encaminhará as reformas da Previdência e a tributária ao Congresso logo no primeiro dia de governo, caso venha a ser eleito. De acordo com ex-ministro, a época do excesso de liquidez e dinheiro barato no mercado internacional está sendo finalizada. Para ele isso é ...