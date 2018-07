Política Meirelles diz estar seguro de que será o escolhido do MDB para disputar eleições "Existem muitas intenções, apenas", disse o pré-candidato

O pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 18, ter segurança de que será de fato o escolhido do seu partido para disputar as eleições deste ano. Segundo ele, já haveria uma "vasta maioria" dentro do partido pela sua indicação. O ex-ministro da Fazenda minimizou a falta de qualquer anúncio de parceria em sua chap...