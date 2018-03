Meirelles diz estar em projeto diferente do de Alckmin

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), ontem que tenha se aproximado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para discutir a candidatura de vice numa possível chapa à Presidência da República encabeçada pelo tucano. “Não tenho tido conversas com o governador Alckmin. Tenho respeito pelo governador e etc., mas estamos em projetos diferentes e não tem havid...