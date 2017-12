Meirelles ataca o PSDB por 2018 e pela reforma

As críticas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao PSDB e ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tiveram o aval do presidente Michel Temer. O movimento de Meirelles tem como objetivo não apenas se fortalecer como possível candidato à Presidência, em 2018, mas também jogar no colo do PSDB a responsabilidade por eventual fracasso na votação da reforma da Previdência.

Temer começou a desenhar uma estratégia para a eleição do próximo ano. A ideia é reunir os principais partidos da coalizão governista em uma chapa de centro-direita para disputar a corrida ao Palácio do Planalto. Filiado ao PSD, Meirelles quer ser esse concorrente e já tenta repaginar sua imagem, para torná-la mais popular.

O outro nome que, na avaliação de aliados, pode quebrar a polarização das possíveis candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do deputado Jair Bolsonaro (PSC) é justamente o de Alckmin. O problema é que o governador - prestes a ser eleito presidente do PSDB, em convenção marcada para sábado - já defendeu o desembarque do partido da equipe de Temer e, no diagnóstico do Planalto, dá sinais dúbios sobre a defesa da gestão do PMDB.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Meirelles disse que o governo Temer terá um candidato à Presidência, em 2018. Afirmou, porém, que esse postulante não será Alckmin. “O PSDB está tendendo na direção de não apoiar o governo e isso terá consequências no processo eleitoral”, comentou o ministro. “Não há um comprometimento do PSDB em defesa dessa série de políticas e do legado de crescimento com compromisso de continuidade.”

respaldo

O ataque de Meirelles ao PSDB encontra respaldo da cúpula do PMDB, que cobra a defesa do “legado” de Temer e o apoio à reforma em troca de alianças para a eleição. A chapa dos sonhos de Temer reuniria o DEM e siglas que compõem o Centrão, como o PSD, o PP, o PR e o PTB.

“Quanto mais unida a coalizão, mais chance de vitória teremos em 2018”, disse o senador Romero Jucá (RR), presidente do PMDB. “O resultado da ação do governo na economia agregará votos Duvido que na hora H os partidos da base não queiram usufruir disso.”

Na prática, o governo vai examinar até março quais os candidatos de centro largam na frente para só então bater o martelo. Nesse cenário aparece ainda o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Há também quem defenda a candidatura do próprio Temer à reeleição, apesar da baixa popularidade. Até agora, pesquisas de intenção de voto mostram Meirelles com 1% de aprovação. ()