Política “Meio Ambiente será grande parceira”, afirma futuro secretário de Agricultura Antônio Carlos diz que haverá aproximação entre secretarias e diz que missão é fortalecer competências

Anunciado como secretário de Agricultura do governo de Ronaldo Caiado (DEM), Antônio Carlos de Souza Lima Neto explicou ontem, em entrevista ao vivo na página do POPULAR no Facebook, como será estruturada e as prioridades da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Atualmente, ele é superintendente do Serviço de Aprendizagem Rural (Senar Goiás) ...