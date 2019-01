Política MEC abre investigação sobre mudanças em edital de livros didáticos Pasta suspeita que funcionários poderiam ter tirado partes do texto para boicotar o atual ministro de Educação

Servidores do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) começaram a prestar esclarecimentos nesta quinta-feira, 10, sobre a mudança do edital dos livros didáticos. O Ministério da Educação (MEC) anunciou que vai abrir uma sindicância, após a suspeita de que funcionários poderiam ter tirado partes do texto para boicotar o atual ministro de Educação, R...