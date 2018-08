Política MDB faz evento oficial com chapa completa

A chapa encabeçada pelo deputado federal Daniel Vilela (MDB) realizou ontem o primeiro evento conjunto, quase uma semana após a convenção do MDB. O encontro aconteceu no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Além do candidato ao governo, também estavam presentes os candidatos a vice, Heuler Cruvinel (PP), e ao Senado, Vanderlan Cardoso (PP) e Agenor Mariano (MDB). ...