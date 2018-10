Entre os cinco municípios goianos que escolheram novos prefeitos em eleições suplementares também realizadas ontem, o MDB elegeu dois chefes do Executivo: em Davinópolis, com Diogo Rosa, e em Serranópolis, com Tárcio Dutra.

Diogo Rosa Nunes teve 54,17% dos votos válidos, com Wilker Ferreira da Silva (PR) em segundo lugar, com 45,83%. A cidade, que tem 2.133 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou 367 abstenções, 10 votos brancos e 76 votos nulos.

Em Serranópolis, Tarcio Dutra concorreu sozinho e recebeu 3.432 votos. O número representa 78,28% do total, levando em consideração os 208 votos brancos e 744 nulos registrados na eleição no município. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que a cidade teve 25,93% de abstenção.

Já em Turvelândia, Siron Queiroz (SDD) foi escolhido com 59,51% dos votos válidos. O adversário do prefeito eleito, Joel Gaguinho (MDB), teve 40,49%. A cidade teve 377 abstenções, 9 votos brancos e 99 votos nulos.

Em Divinópolis de Goiás, Dr. Charley Tolentino (PRB) é o novo prefeito, com 57,27% dos votos. Em números absolutos, ele recebeu 2.064 votos enquanto o adversário, Miltim (PR), teve 42,73%. A votação para prefeito teve 14,25% de abstenção.

Em Planaltina, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal, Eles Reis (PTC) foi eleito prefeito com 43,76% dos votos. Pastor André (PRB) ficou em segundo lugar, com 40,75%, e Vilmar Popular (PPS), ficou em terceiro, com 13,25%.

A cidade teve 1.670 votos brancos e 3.956 votos nulos. Ao todo, foram 9.715 abstenções. A reportagem do POPULAR entrou em contato com os cinco prefeitos eleitos nesse domingo, mas até o fechamento desta edição, não houve resposta.

Cassação

Todas as eleições suplementares realizadas ontem foram motivadas pela cassação dos prefeitos e vices após condenações em crimes cometidos na campanha eleitoral de 2016. Em Turvelândia e Planaltina, os prefeitos foram condenados por compra de votos. Em Davinópolis, Serranópolis e Divinópolis, além do oferecimento de serviços e mercadorias em troca de votos , os ex-prefeitos foram retirados dos cargos por abuso de poder econômico e político, condutas vedadas a agentes públicos em campanha eleitoral e campanha eleitoral irregular.

Entre os vices, apenas Rony Felix Rodovalho (PSDB), de Davinópolis, também não foi considerado responsável pelos crimes envolvendo os aliados. Porém, Rony foi cassado por causa da unicidade da chapa.