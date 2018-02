MDB e PT divergem sobre nova aliança em Goiás

Com o afunilamento que começa a ocorrer das conversas visando a formação de alianças para a eleição de outubro, MDB e PT têm mantido diálogo em Goiás. O contato visa tanto “encorpar” a candidatura do pré-candidato ao governo estadual e presidente emedebista, Daniel Vilela, quanto fortalecer os petistas no Estado, que ainda não apresentaram um nome para o Executivo. ...