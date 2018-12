Política MDB diz que não fará oposição a Bolsonaro 'no curto prazo' Após emplacar ministro no novo governo, partido de Michel Temer usa redes sociais para anunciar 'independência ativa'

O MDB, partido do presidente Michel Temer, vai manter uma "independência ativa" no governo de Jair Bolsonaro e no curto prazo, não fará nem oposição nem será base. "Discutiremos caso a caso", diz mensagem publicada na conta oficial do partido no Twitter."A partir de 1º de janeiro, o MDB manterá uma independência ativa. Apoiando medidas que buscam o crescimento do país, gestã...