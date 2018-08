Política MDB confirma Daniel e o PHS

O MDB confirmou ontem o deputado federal Daniel Vilela como seu candidato ao governo de Goiás com a presença do presidenciável do partido, Henrique Meirelles, oficializado pela Executiva Nacional na última quinta-feira (2). Além de Daniel, o partido lançou oficialmente dois nomes próprios para concorrerem ao Senado: o do deputado federal Pedro Chaves e do ex-vice-pref...