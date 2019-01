Política MDB busca candidatura única na Casa Bancada se reúne hoje para decidir se mantém Simone Tebet na disputa pela presidência ou se lança Renan Calheiros; meta é evitar divisão

A bancada do MDB no Senado se reúne hoje para tentar evitar uma fissura no partido às vésperas da eleição para o comando da Casa. No encontro, os emedebistas vão decidir se mantêm a candidatura de Simone Tebet (MS) à presidência do Senado ou se lançam o senador Renan Calheiros (AL), mesmo diante de uma campanha negativa contra o parlamentar alagoano, alvo principal dos o...