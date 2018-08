Política MDB abre convenção nacional e sonda Marta Suplicy para vice de Meirelles Em Brasília, convenção nacional da sigla deve confirmar o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como o postulante ao Planalto

A 67 dias da eleição, o MDB oficializará nesta quinta-feira, 2, a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles à Presidência da República sem ter fechado qualquer aliança. Até agora, tudo indica que o MDB, à frente do Palácio do Planalto desde o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff (PT), em 2016, irá sozinho para a disputa, com chapa pura e um c...