Política MBL entra com recurso no TSE para barrar candidatura de Lula O Movimento alega que o cenário mudou nas últimas semanas, já que Lula foi oficializado como candidato

O Movimento Brasil Livre (MBL) entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. O pedido do MBL é para que Lula seja impedido de registrar sua candidatura e, portanto, proibido de praticar atos de campanha, "uma vez que evidentemente inelegível". O processo es...