Política May enfrenta oposição de ministros pró-Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, terá negociações decisivas com ministros de seu governo para tentar manter seu plano de estratégia de um “Brexit suave”. A intenção da premiê é manter o Reino Unido alinhado com o mercado único da União Europeia (UE). No entanto, posições contrárias têm pressionado a premiê. O ministro das Relações Exteriores, Boris Joh...