Política Material de campanha com Lula candidato nas eleições 2018 é apreendido Segundo o MP, a ação ocorreu após o órgão "receber inúmeras denúncias de propaganda ilícita vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente ainda na condição de candidato"

Diretórios estaduais do PT e do PCdoB gaúchos foram alvo de mandado de busca e apreensão que determinou o recolhimento de materiais de campanha com referências à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2018. O petista teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após ser condenado e preso pela Operação Lava Jato. ...