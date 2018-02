Marun vê retaliação do Judiciário ao governo

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quinta-feira, 1, no Rio, que o governo Michel Temer está sofrendo retaliação por parte do Judiciário por causa da reforma da Previdência.“O governo é retaliado por setores do Judiciário por estar propondo essa reforma. Ou tem cabimento juiz não saber ler artigo da Constituição que estabelece que nomear ministro...