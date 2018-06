Política Marun reage a Meirelles e diz que ex-ministro não tem voto "No centro, que é o bom senso, ninguém tem voto. Essas candidaturas não vão a lugar nenhum", reclamou o ministro-chefe da Secretaria de Governo

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, reagiu com ironia à tentativa do ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à Presidência Henrique Meirelles (MDB) de se distanciar da gestão Michel Temer. "Vejo gente preocupada em perder voto por estar do lado do governo. Mas que voto? Quantos votos tem o Meirelles?", questionou Marun, em entrevista ao programa C...