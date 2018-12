Política Mariz renuncia à defesa de Temer por ‘incompatibilidade legal e moral’ Famoso criminalista deixa as causas em que presidente, seu amigo, é formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República e investigado pela Polícia Federal

O criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira renunciou à defesa do presidente Michel Temer. A decisão foi tomada pelo famoso advogado em consonância com o presidente. Os dois vinham conversando já há algumas semanas e chegaram a um entendimento sobre a renúncia do advogado. Impedimento legal e ético é o motivo da saída de Mariz. Temer é alvo de t...