Marinho diz que não autorizou ninguém a falar em seu nome

Procurada, a assessoria do presidente do diretório do PT de São Paulo, Luiz Marinho, afirmou que ele “nunca autorizou nenhuma pessoa a falar em seu nome sobre esse ou qualquer outro assunto”. O ex-prefeito, por meio de nota, também já negou o recebimento de caixa 2 da Odebrecht na campanha de 2012. Disse que todos os valores recebidos por ele em suas campanhas “consta...