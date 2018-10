Política Marine Le Pen critica Bolsonaro por dizer coisas 'extremamente desagradáveis' Para a líder da extrema direita francesa, o candidato do PSL diz frases que seriam 'intransponíveis' na França

A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, afirmou nesta quinta-feira, 11, que Jair Bolsonaro (PSL) diz "coisas desagradáveis que são intransponíveis na França" e que não o vê como um representante desse espectro político. As declarações da política, que foi derrotada nas eleições francesas de 2017 com 34% das intenções de voto c...