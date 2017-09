Marina Silva pede nas redes sociais apoio ao trabalho da Lava Jato, MPF e PF 🎥

A ex-senadora Marina Silva lamentou, em vídeo postado em suas redes sociais neste sábado (9), a situação "dramática" que se instalou novamente no País com as denúncias envolvendo o setor político e empresarial e "malas de dinheiro" (assista abaixo). Sem citar nomes, Marina afirmou que as últimas denúncias são demonstrações concretas do envolvimento direto das principais lideranças do PT, PMDB, PSDB "e seus satélites".

Possível candidata à Presidência da República pela Rede Sustentabilidade em 2018, Marina pediu que a sociedade brasileira continue mobilizada contra aqueles que não têm "nenhum respeito pelas instituições e pelo povo". "É por isso que é muito importante o apoio acertado à Lava Jato, ao Ministério Público e à Polícia Federal, para que continuem fazendo esse trabalho de passar o Brasil a limpo", defendeu no vídeo.

De acordo com a ex-senadora, os envolvidos nas últimas denúncias estão atuando juntos para "desmoralizar" a Operação Lava Jato, o Ministério Público, o procurador geral da República Rodrigo Janot e a Polícia Federal.