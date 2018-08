Política Marina Silva diz não ter preconceito com legados do PT e do PSDB Candidata também saiu em defesa da Operação Lava Jato e destacou a importância do combate à corrupção

A candidata da Rede ao Planalto, Marina Silva, afirmou que não tem preconceito com o legado dos seus concorrentes e que, se eleita, pretende não desmontar as "coisas boas" feitas em administrações passadas. "É preciso que a gente substitua o projeto de poder por projeto de País. Não tenho preconceito com o legado do PT, não tenho preconceito com o legado bom do PSDB", d...