Política Marina lança site para arrecadar recursos e financiar campanha eleitoral Doações podem ser feitas a partir de R$ 10; outros pré-candidatos já lançaram suas plataformas

A Rede Sustentabilidade lançou nesta terça-feira a página "doemarina.com.br", que arrecadará recursos para financiar a campanha da pré-candidata do partido à Presidência da República, Marina Silva. No site, poderão ser feitas doações de valores a partir de R$ 10, que podem ser pagos com cartão de crédito ou boleto bancário. De acordo com o partido, o financiamento...