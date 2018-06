Política Marina diz que 'de jeito nenhum' pretende ser vice na chapa de Alckmin "Somos um partido político que se coloca respeitando o legado do que há de bom do PT e do PSDB, mas somos uma alternativa. PT e PSDB precisam de férias", disse a pré-candidata à Presidência sobre o seu partido, a Rede

Apesar dos acenos de lideranças tucanas, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a pré-candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, descartou participar da mesma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). "De jeito nenhum. Somos um partido político que se coloca respeitando o legado do que há de bom do PT e do PSD...