Marconi recebe convite formal para cargo nacional

O governador de Goiás, Marconi Perillo, deve ser mesmo o primeiro-vice-presidente nacional do PSDB. Um convite formal foi feito agora há pouco pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que assumirá a presidência do partido no sábado (9). Segundo aliados do governador, o paulista ligou para Marconi no fim da tarde de hoje para oficializar o convite e o goiano aceitou.

O acordo que leva Marconi à primeira-vice do PSDB tem sido feito desde que ele e o senador Tasso Jereissati (CE) abriram mão de suas candidaturas em prol de Alckmin, em 27 de novembro, mas haviam divergências em relação à distribuição dos cargos. Aliados dizem que a primeira-vice foi para o goiano porque ele detinha a maioria das intenções de votos e tinha chances de vencer a disputa contra Tasso.

Na visão do grupo de Marconi, ser o segundo na hierarquia do partido dará visibilidade a ele, visto que, na possibilidade de Alckmin se ausentar, seria ele a assumir o comando da legenda. Existe expectativa de que isso ocorra, visto que o paulista é o principal pré-candidato tucano à presidência da República.

Embora exista no estatuto atual, não existe diferença entre o primeiro e os outros cinco vices, tanto que, quando o senador e presidente tucano, Aécio Neves (MG), se afastou do comando devido às denúncias de corrupção, ele indicou seu sucessor. Dessa forma, uma mudança no estatuto é esperada para tornar o primeiro-vice, de fato, o segundo na hierarquia. O POPULAR mostrou, nesta semana, que a alteração deve ser apresentada à Executiva nacional até amanhã.

Uma das maiores divergências na distribuição dos cargos dizia respeito à presidência do Instituto Teotônio Vilela (ITV), o centro de estudos e formação política do PSDB. Quem está à frente do ITV é o ex-senador José Aníbal (SP), que apoiou a candidatura de Marconi, mas o grupo de Tasso exigia o cargo.

Estavam cotados para a posição o deputado Pedro Cunha Lima (PB) e o senador Ricardo Ferraço (ES), mas informações de bastidor dizem existir a possibilidade do próprio Tasso assumir o órgão. À frente do ITV, que conta com um orçamento de aproximadamente R$ 20 milhões, Tasso estará perto das decisões relativas às eleições de 2018, visto que passam pelo instituto as diretrizes do partido, tendo alguma influência sobre o plano de governo do candidato tucano ao Planalto.