Política Marconi Perillo sugere Meirelles como vice de Alckmin; ex-ministro rejeita Ex-governador de Goiás é o coordenador da pré-campanha do ex-governador paulista e sugeriu aliança com o MDB

Coordenador da pré-campanha do ex-governador paulista Geraldo Alckmin à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo sugeriu nesta segunda-feira (2) uma aliança com o MDB para que o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles dispute a eleição como candidato a vice-presidente na chapa do tucano. À reportagem, Meirelles rejeitou a proposta e sugeriu q...