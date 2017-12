Marconi Perillo diz não acreditar na vitória de Lula: “O Brasil já sabe quem ele é”

O governador de Goiás, Marconi Perillo, atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã deste sábado (9), durante a convenção do PSDB em Brasília. “Eu não acredito na vitória de Lula, a quem um dia me chamou de canalha”, disse durante seu discurso inflamado .

“O Brasil já sabe quem ele é”, acrescentou Marconi que foi aclamado pela militância peessedebista ao afirmar que gostaria de enfrentar Lula na corrida presidencial. “Nós vamos ganhar é dele”, garantiu o governador goiano.

Perillo também declarou que Jair Bolsonaro (PSC-RJ), outro candidato ao Palácio do Planalto, “não tem consistência” e o Brasil não merece uma liderança que não tem compromisso.

O governador ainda aproveitou seu discurso para apoiar as reformas que tramitam no congresso, que segundo ele, podem mudar a vida dos brasileiros e diminuir a desigualdade no país.