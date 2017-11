Marconi Perillo desiste de ser candidato à presidência do PSDB e vai apoiar Alckmin

O governador de Goiás Marconi Perillo decidiu na tarde desta segunda-feria (27) que não vai mais disputar a presidência do PSDB. A informação vem depois do senador Tasso Jereissati (CE) também ter anunciado que não vai concorrer ao cargo.

Com isso, ambos vão apoiar a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao comando do partido tucano nas eleições da sigla no dia 9 de dezembro, e assim amenizar o racha que ocorre dentro do PSDB.

Está marcado um jantar nesta segunda-feira à noite no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com a presença dos três políticos. Após o encontro, que também deve contar com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, deve ser oficializado o nome de Alckmin para assumir a presidência do PSDB na vaga do senador mineiro Aécio Neves.

Segundo o jornal Estado de São Paulo, Tasso e Marconi já conversaram com Alckmin. Na conversa, o governador e pré-candidato a presidente os consultou se abririam mão em favor de seu nome, e como a resposta foi afirmativa, ele será o único candidato na disputa.