Marconi liga reforma da Previdência a mais verbas

Novo vice-presidente do PSDB e um dos principais aliados tucanos do governo Michel Temer, o governador de Goiás, Marconi Perillo, afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que o presidente da República terá necessariamente que liberar verbas para os parlamentares se quiser aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Ele diz que o gasto com a autorização de emendas para...