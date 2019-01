Política Marconi ignora gestão Eliton e busca defender seu legado Em primeira manifestação pública sobre os problemas financeiros do Estado e o atraso na folha, ex-governador tucano não citou sucessor e aliado

Ao se manifestar pela primeira vez sobre a crise financeira do Estado e o atraso no salário do funcionalismo, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) divulgou ontem nota em que defende o período em que esteve no comando do Estado e não cita a gestão de seu sucessor e aliado, José Eliton (PSDB). Horas depois, Eliton também divulgou nota, dedicada a rebater a secretá...