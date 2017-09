Marconi e Iris decretam luto oficial de três dias em Goiás e em Goiânia em homenagem a Nion Albernaz

Matéria atualiza às 19h09

O governdor Marconi Perillo (PMDB) e o prefeito Iris Rezende (PMDB) decretaram luto oficial de três dias em Goiás e em Goiânia em homenagem a Nion Albernaz, que faleceu na tarde desta quarta-feira (6), em casa, na capital. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, segundo os familiares.

Informado da morte do ex-prefeito Nion Albernaz, o Marconi suspendeu a agenda do Goiás na Frente no interior do Estado e está retornando a Goiânia. Marconi determinou à Secretaria de Estado da Civil redação de decreto de luto oficial pela morte do ex-prefeito.

"Foi com profunda tristeza que recebi, na tarde de hoje, a notícia de falecimento do meu grande amigo, ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz. Meu exemplo de altivez, otimismo e da gestão moderna e eficiente", disse Marconi. "Assim como os familiares e amigos do professor Nion; Valéria, minhas filhas, eu, e, certamente, todos os goianienses, estamos consternados com a perda de um dos homens públicos mais brilhantes do nosso Estado, de um professor excepcional, gestor extremamente competente, e de um ser humano exemplo de retidão", afirmou o governador.

O atual prefeito Iris Rezende lamentou profundamente a morte do ex-gestor municipal. Os dois têm longa história juntos e, segundo Iris, marcada sempre por muito respeito recíproco e admiração mútua.

Nion foi professor de matemática de Iris, seu colega na Câmara de Goiânia e seu auxiliar na primeira gestão na capital. "Recebo esta notícia com muita tristeza”, ressalta o prefeito. “Tivemos uma história política juntos. Hoje ele deixa uma lacuna, mas também um legado como homem público. Como prefeito de Goiânia por três vezes, ficam os exemplos de dedicação e de amor por esta cidade, que serão lembrados por muitas gerações. Só posso desejar toda paz e conforto à família e a todos que o admiravam e respeitavam, como eu."

Nion foi o último prefeito nomeado de Goiânia, justamente na época pelo governador Iris Rezende, e administrou a capital entre 1983 e 1985. Voltou ao cargo eleito diretamente em 1989, pelo PMDB, e depois em 1997, já no PSDB.